En amerikansk turist, der blev fanget i et sneskred søndag eftermiddag i Norge, er fundet død.

Manden blev meldt savnet efter et sneskred ved den norske by Tromsø.

Det skriver NRK.

Manden stod på ski med en ven, han var på ferie med. Efter sneskreddet forsøgte vennen uden held at finde ofret.

Da vennen fandt ned til en parkeringsplads for at slå alarm, var der gået to timer. Derfor blev manden først efterlyst officielt flere timer efter han blev fanget i sneskreddet.

Omkring klokken 20.00 søndag aften fandt politiet en handske i 300 meters højde, i nærheden af hvor sneskreddet fandt sted.

To timer efter, ved 22.00-tiden, blev ofret fundet i nærheden. Efter at han blev gravet fri, blev han erklæret død på stedet.

Politiet fortæller til NRK, at vejrforholdene gjorde, at der gik lang tid, før man kunne undersøge området.

»Vi har været afhængige af at komme op med helikopter for at få overblik over de områder der var ramt, og at få lokaliseret skredet,« fortæller Eirik Kileng, der er operationsleder ved politiet i Troms, til NRK.