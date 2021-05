Efter længe at have stået fast på at gennemføre mundtlige eksamener ændrer Norges uddannelsesminister kurs.

Den norske uddannelsesminister, Guri Melby, har torsdag aflyst de mundtlige eksamener over hele landet.

Det sker på et hasteindkaldt pressemøde i Oslo.

- Lige nu er der flere tusinde elever og hundredvis af lærere i karantæne, og der er grund til at tro, at det vil være situationen de kommende uge, lyder det fra den norske uddannelsesminister.

- Vores beslutning bygger på smittesituationen, og om det er forsvarligt at gennemføre mundtlige eksamener, siger hun ifølge den norske avis VG.

Skriftlige eksamener blev allerede aflyst i februar.

De aflyste eksamener gælder både for de norske ungdomsskoler og for videregående skoler, hvilket i dansk kontekst ville sige en aflysning af folkeskolens afgangseksamen og eksamener på gymnasiet.

Uddannelsesministeren har længe stået fast på, at de mundtlige eksamener skulle gennemføres på trods af coronasituationen.

Men torsdag har hun altså ændret kurs.

Hun siger, at det var nødvendigt at vente indtil nu med at tage en beslutning.

- Vi har måttet vurdere smittesituationen. Det må være tidspunktet for de mundtlige eksamener, som gælder, og ikke en situation flere uger forinden.

- Derfor mener jeg, at dette var det rigtige tidspunkt. Det er først nu, vi har smittetal, som fortæller, hvad situationen er på tidspunktet for eksaminerne, siger uddannelsesminister Guri Melby.

I Danmark er det stadig planen, at der skal afholdes eksamener denne sommer. Både på folkeskole- og gymnasieniveau bliver der dog afholdt færre eksamener end sædvanligt.

