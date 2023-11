Covid-19 er fortsat derude.

Og i Norge stiger antallet af indlæggelser.

I sin ugentlige rapport slår norske Folkehelseinstituttet fast, at vinterens covid-19 bølge er i fuld gang.

'Det haster derfor med at få vaccineret ældre og personer i risikogrupper,' skriver de videre.

De opfordrer også kommuner og sygehus til at være forberedt på flere coronaindlæggelser i den nærmeste fremtid.

I sidste uge steg antallet af indlæggelser med 18 procent. I alt var 496 personer indlagt med coronavirus på de norske sygehuse i sidste uge.

Heldigvis er antallet af indlæggelser på intensivafdelingen fortsat lav, da det kun var tilfældet for 12 personer.

I oktober skrev danske SSI, at der var stigning i smitten af flere luftvejssygdomme.

»Vi kan se, der er en stigning i smitte med flere luftvejsinfektioner lige nu, hvilket passer godt for årstiden og efterårets komme. Det er et mønster, vi kender fra før covid-19 pandemien, og vi må forvente yderligere stigning i de kommende uger. Smitten er, bortset fra Kighoste, fortsat på et lavt niveau, og der er ikke noget usædvanligt i stigningen, det hører årstiden til,« forklarede overlæge og sektionsleder Bolette Søborg.