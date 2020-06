Det meste af Sverige er undtaget fra en general norsk åbning af grænserne til Norden, siger statsminister.

Norges regering åbner for, at nordmænd kan tage på ferie i alle de nordiske lande fra 15. juni.

Det meste af Sverige vil dog fortsat være undtaget på grund af det høje smittetryk fra coronavirus.

Kun den svenske ø Gotland kan besøges, oplyser statsminister Erna Solberg på et pressemøde.

Det var i forvejen kendt, at Norge ville åbne for danske og islandske turister fra på mandag. Men nu kommer det også til at gælde alle regioner i Finland samt Færøerne og Grønland.

- Jeg er klar over, at dette er en stor skuffelse for nogen, siger Solberg.

- Men restriktionerne er baseret på objektive kriterier, der gælder alle, fastslår hun.

Et af kriterierne er, at der ikke må være flere end 20 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere i en uge. I Sverige er antallet mere end det dobbelte af det.

Danmark og Norge har gået i fælles takt om åbningen af grænserne. Men den danske regering har foreløbig ikke lukket op for, at finner og danskere kan besøge hinandens lande.

Norge vil fortløbende vurdere, om kortet over tilladte rejseområder i Norden skal justeres. Denne opjustering vil ske mindst hver anden uge, siger den norske sundhedsminister, Bent Høie.

- Jeg håber, at andre områder i Sverige snart har en smittesituation, som åbner for rejser til disse, siger han.

Direktøren for den norske sundhedsstyrelse, Bjørn Guldvog, mener, at Norge ikke har noget andet valg.

- I Sverige er smittesituationen desværre sådan, at vi kun kan åbne for fritidsrejser til og fra Gotland, som det ser ud lige nu, siger han ifølge NRK.

Finland besluttede torsdag at åbne sine grænser i forhold til Danmark, Norge, Island, Estland, Letland og Litauen. Men grænsen til Sverige er fortsat lukket.

Sverige med cirka 10 millioner indbyggere har næsten 5000 døde med coronavirus. Danmark med 5,8 millioner indbyggere har færre end 600 døde. I Norge og Finland er antallet endnu lavere.

/ritzau/NTB