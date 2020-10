Friedrichstadt i det nordligste Tyskland er bygget efter hollandske standarder med snorlige gader, karakteristiske gavlhuse og stribevis af kanaler



De høje, slanke pastelfarvede huse rejser sig smukt på to sider af byens centrale plads. Der er tale om de såkaldte gavlhuse med indgang i den ene gavlende, og gavlene stiger efter hollandsk forbillede i firkantede trin op mod toppen.

Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, at man befandt sig i Holland. Der gør vi dog langtfra, for byen Friedrichstadt ligger i den nordligste del af Tyskland i delstaten Slesvig-Holsten.

Gavlhusene er langtfra det eneste hollandske aftryk i byen. Friedrichstadts gamle bydel er omgivet af og gennemskæres af adskillige kanaler, som er særdeles idylliske at se på og slentre langs.

Vil man hellere lade sig transportere på vandet, er det muligt at komme på kanalrundfart, ligesom man kan leje en robåd, kano eller en lille motorbåd. Og når man er med på en kanalrundfart og kigger op på gavlhusene, føler man sig da også i den grad hensat til Holland.

Der er derfor ikke noget at sige til, at Friedrichstadt kaldes for 'lille Amsterdam'.

Fordrevne flygtninge

De mange hollandske associationer er på ingen måde tilfældige. Friedrichstadt blev nemlig bygget af en gruppe hollændere, der på grund af deres religiøse overbevisning måtte flygte fra deres hjemland.

Hertug Friedrich III af Gottorf gav dem tilladelse til at slå sig ned og bygge en by på et stykke land, hvor Treene-floden udmunder i Ejderen. Det er vand fra disse to floder, der fylder byens kanaler. De fordrevne hollændere opkaldte i taknemmelighed deres nye by efter hertug Friedrich – heraf navnet Friedrichstadt.

Byen blev grundlagt i 1621, og fra første halvdel af 1700-tallet og frem til 1864 var Friedrichstadt faktisk under dansk herredømme – dengang blev den kaldt Frederiksstad.

De hollandske aner kan også ses i det snorlige gadelayout, hvor gaderne krydser hinanden vinkelret på alle sider af byens store centrale torv. Det hedder Am Markt, hvilket betyder 'på markedspladsen', og det var da også her, at byens handel i sin tid blev foretaget.

I dag er markedspladsen præget af caféer og restauranter, ligesom et kafferisteri samt en glimrende bager sender liflige dufte ud over pladsen.

Oplev sidegaderne

Selv om Friedrichstadt heldigvis endnu ikke er overrendt af turister, kan der om sommeren godt være en del besøgende. De klumper sig dog næsten alle sammen på det centrale torv samt i en enkel derfra udgående gågade eller to.

Hvis blot man bevæger sig lidt ud i sidegaderne, er der næsten ikke et øje, og man kan ofte have det hele for sig selv. Så spadser endelig ud fra Am Markt og oplev den lille bys mange seværdigheder – der er en del at komme efter.

De spektakulære omgivelser har således tiltrukket en del kunstnere, og man finder flere gallerier, værksteder og atelierer rundtomkring i byen. Læg dertil hele fire kirker og en synagoge – antallet bevidner, hvor meget religion har betydet her på stedet.

Undervejs på en rundtur kan man betragte de spøjse murankre og mærker på husgavlene, der har form som engle- eller dyrehoveder. I gamle dage fortalte de, hvem der boede i husene, og de var dermed en forløber for nutidens husnumre og navneskilte.

En anden sjov detalje er de bænke, der er opstillet foran mange huse. De er ikke blot opstillet, så husenes ejere kan tage sig et hvil – forbipasserende er også velkomne til at sætte sig ned og nyde udsigten.

Friedrichstadt er en herlig lille by, som tilmed er særdeles velbevaret og oser af charme og hygge med sin skønne arkitektur, mange butikker og idylliske kanaler. Så gå endelig ikke glip af dette lille stykke Holland i Tyskland, såfremt turen går lige syd for grænsen.

Fakta

Friedrichstadt har knap 2.600 faste indbyggere og ligger omkring 70 kilometers kørsel syd for den dansk-tyske grænse. Dermed er byen relativ let at komme til i egen bil for mange danskere, så man ikke behøver at udsætte sig for corona-smittefare i tog eller fly.