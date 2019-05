En norsk statsborger er blevet smittet af den dødelige sygdom rabies - også kaldet hundegalskab - på en tur til Asien.

Nordmanden er blevet smittet efter at være blevet bidt af en hund.

Det skriver det norske medie VG.

Det vides ikke, om der er tale om en mand eller kvinde, eller i hvilket asiatisk land personen har rejst, blot at personen var på ferie, og at det skete for ca. to måneder siden.

Hvad er rabies? Rabies, eller hundegalskab, er kendt i Danmark, som en virussygdom, der gør hunde, kvæg, flagermus og andre dyr syge, aggressive og til sidst slår dem ihjel. I Danmark er sygdommen de seneste år kun fundet hos flagermus, men sygdommen kan ramme både dyr og mennesker. Rabies skyldes et virus , som blandt andet i sidste ende angriber nervesystemet, og som udskilles i spyt. Når dyret med rabies bliver sygt, kan det finde på at bide, og mennesker smittes da også oftest ved bid fra hunde, flagermus og aber. Rabies er med rette frygtet, for når symptomerne begynder nogen tid efter, at man er blevet bidt, kan sygdommen ikke helbredes og ender dødeligt. Heldigvis kan rabies forebygges med vaccine . Også selv hvis man allerede er blevet bidt, findes der som regel meget gode muligheder for ved hjælp af vaccine at forebygge udvikling af sygdommen. Kilde: Netdoktor

Personen er nu indlagt på ‘Førde Sentralsykehus’, der ligger nord for Bergen i det vestlige Norge.

Ifølge hospitalets fagdirektør, Trine Hunskår Vingsnes, er personen alvorligt syg, og lige nu gør de, alt de kan, for at smitten ikke skal sprede sig.

»Vi tager alle nødvendige forholdsregler og fortsætter med de smitteværnstiltag, som reglerne foreskriver i samråd med Folkesundhedsinstituttet,« lyder det fra Trine Hunskår Vingsnes.

Udover den smittede har flere personer, som var med på samme rejse, været i kontakt med hunden.

Der er dog ingen rapporteringer om, at de skulle være smittet.

Sundhedsmyndighederne i de pågældende egne af landet, hvor de andre personer er bosat, er blevet underrettet, oplyser Førde Sentralsykehus.

Første smittede i 200 år

Det seneste registrerede tilfælde af rabies blandt mennesker i Norge kan ifølge Folkehelseinstituttet dateres tilbage til 1815.

I en pressemeddelelse skriver Førde Sentralsjukehus, at det aldrig er bevist, at rabies smitter mellem mennesker.