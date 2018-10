FN's generalsekretær skriver i et brev, at han tror, at Geir Pedersen kan være med til at skabe fred i Syrien.

Den norske diplomat Geir Pedersen er blevet udpeget som FN's nye særlige udsending i Syrien af FN's generalsekretær, António Guterres.

Pedersen er udpeget til at overtage posten fra svensk-italienske Staffan de Mistura, der tidligere i oktober annoncerede sine planer om at træde tilbage fra sin post ved udgangen af november.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er Pedersen allerede uformelt blevet godkendt af de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Rusland, Kina, USA, Frankrig og Storbritannien.

Nordmanden er i øjeblikket Norges ambassadør i Kina. Han har tidligere været Norges ambassadør i FN.

Det var på forhånd kendt, at Pedersen var blandt kandidaterne til jobbet. Men nu er han altså blevet udpeget i et brev af generalsekretæren.

I brevet skriver António Guterres blandt andet, at han tror på, at Pedersen kan bidrage til at få endt den syv år lange krig i Syrien.

- Det glæder mig at informere jer om min hensigt om at annoncere udnævnelsen af hr. Geir O. Pedersen som min særlige udsending i Syrien, skriver Guterres i et brev, som nyhedsbureauet AFP har set.

- Hr. Pedersen vil støtte parterne i Syrien ved at fremme en inkluderende og troværdig politisk løsning, der møder de demokratiske forhåbninger hos det syriske folk, lyder det videre i brevet.

Den afgående udsending, Staffan de Mistura, blev udpeget i 2014. På daværende tidspunkt havde den syriske borgerkrig været i gang i tre år.

Hans forgængere var tidligere generalsekretær for FN Kofi Annan og den algeriske diplomat Lakhdar Brahimi.

De forlod begge deres stillinger i frustration over, at det internationale samfund ikke kunne finde en måde at stoppe den syriske borgerkrig.

Krigen begyndte med demonstrationer mod regeringen tilbage i 2011. Mere end 360.000 personer har mistet livet i krigen, skriver AFP.

