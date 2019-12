Mange af os kender nok godt til de byture, hvor dankortet er blevet hevet op af baglommen lidt for mange gange.

En festglad nordmands kreditkort må dog have været intet mindre end rødglødende efter en våd aften og nat i den sydspanske by Marbella.

Til gengæld kunne han trøste sig selv med at have haft rigeligt med kvindeligt selskab ved sin side, da han vågnede dagen efter.

Manden formåede at spendere hele 830.000 kroner på en nat- og escortklub i turistbyen, da han var på ferie med en kammerat. Penge, som han efterfølgende forsøgte at få banken til at betale.

Det viser en ny afgørelse fra Norges finansielle ankenævn, Finansklagenemnda, skriver Dagens Næringsliv ifølge Finans.

Den festglade nordmand var taget i byen med sin ven, der dog hurtigt gik kold af de mange drinks, som venneparret fik serveret på nat- og escortklubben. Vennen gik derfor hjem og efterlod manden alene på klubben.

Kort tid fik manden angiveligt et blackout, som medførte, at han ikke husker andet fra aftenen, end at han på et tidspunkt vågnede i en seng omringet af kvinder.

Dagen efter var hans Visa-kort væk, og derfor tjekkede han sin netbank, hvor der til hans store forbavselse var blevet trukket hele 565.000 kroner i løbet af natten.

Og da han senere kom hjem til Norge, fandt han ud af, at Visa-kortet ikke var det eneste kort, han havde haft oppe af lommen under den spanske drukfest.

På hans Mastercard var der nemlig trukket yderligere 265.000, så regningen altså samlet løb op på de 830.000 kroner.

Manden påstod, at han var blevet dopet og svindlet, og at hans bank derfor skulle dække tabet.

Det afviste banken, der efterfølgende fik medhold af Finansklagenemnda, som vurderede, at manden ikke på tilstrækkelig vis kunne bevise, at pengene var blevet trukket uden hans samtykke. Ankenævnet vurderer imidlertid, at den festglade nordmand kan være blevet udsat for svindel og mener derfor, at sagen bør afgøres ved de norske domstole.