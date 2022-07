Lyt til artiklen

18 timer i havet.

Det var, hvad den 30-årige nordmakedonske mand Ivan oplevede på sin ferie til Grækenland.

Her var han sammen med en ven ude at bade ved Myti strand, da strømmen tog dem, og de pludselig drev ud på det åbne hav.

Hans venner alarmerede kystvagten, som satte en eftersøgning ind.

Men Ivan var væk, forsvundet på havet. Og så alligevel ikke.

For i hele 18 timer formåede Ivan at holde sig oven vande ved at holde fast i en volleyball, indtil et redningshold fik øje på ham.

Historien har fået meget omtale i de græske medier, og da et billede, hvor Ivan står med bolden, sin mor og borgmesteren for den græske by Kassandra, blev bragt, kom moren til boldens ejermand på banen.

Hun genkendte den og har fortalt, at hendes sønner mistede den ti dage før, Ivan drev til søs.

De legede med den på stranden, da den røg ud i vandet og – præcis ligesom Ivan – blev taget af strømmen og drev hele 130 kilometer væk. Og blev Ivans redning.

Men selvom Ivan kan glæde sig over selv at være i live, er der ikke kun grund til at smile.

Hans ven, Martin Jovanovski, som også drev ud på det åbne hav, er nemlig fortsat savnet.