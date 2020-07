Med ét procentpoints forspring fører den afgående premierministers SDSM-parti efter onsdagens parlamentsvalg.

Nordmakedoniens provestlige SDSM-parti står til en smal sejr ved onsdagens parlamentsvalg.

Det viser foreløbige resultater, efter at 71 procent af stemmerne er talt op kort før midnat til torsdag dansk tid.

Her står SDSM til at vinde 36,9 procent af stemmerne mod 35,9 procent til det nationalistiske parti VMRO-DPMNE.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var på forhånd ventet, at det ville blive tæt løb mellem den afgående, proeuropæiske premierminister, Zoran Zaev, og hans socialdemokratiske SDSM og det konservative VMRO-DPMNE med Hristijan Mickovski i spidsen.

Onsdagens parlamentsvalg er det første valg, efter at landet indførte ordet "Nord" foran sit navn og blev til Nordmakedonien. Det skete efter en langvarig navnestrid med Grækenland.

Navneskiftet åbnede døren på klem til et EU-medlemskab. Men i oktober afviste EU's stats- og regeringschefer på et topmøde at give Zoran Zaev en dato for, hvornår der kan indledes optagelsesforhandlinger. Det fik ham til at udskrive nyvalg.

Zaev havde håbet at kunne indlede optagelsesforhandlinger med EU, efter at en årelang navnestrid med Grækenland blev løst, ved at Makedonien skiftede navn til Nordmakedonien.

Navnestriden har i årevis været en hindring for EU-drømmene.

Onsdagens forsinkede valg blev gennemført med ansigtsmasker, håndsprit og afstand til hinanden for at forhindre coronasmitte.

Valgstederne lukker normalt klokken 19.00, men på grund af coronapandemien holdt de åbent to timer længere. Det skete i et forsøg på at undgå, at for mange var samlet i valglokalerne på samme tid.

Valget skulle oprindeligt have fundet sted 12. april, men blev udsat på grund af coronaudbruddet.

Ifølge valgkommissionen havde 45 procent af de 1,8 millioner stemmeberettigede vælgere afgivet deres stemme klokken 19.00, oplyser kommissionen ifølge nyhedsbureauet AFP.

