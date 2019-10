EU svigter sine løfter, mener premierminister, der er skuffet over, at optagelsesforhandlinger må vente.

Nordmakedoniens premierminister, Zoran Zaev, opfordrer lørdag til at holde nyvalg.

Valgønsket kommer, efter at EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles natten til fredag gav både Nordmakedonien og nabolandet Albanien endnu en kold skulder i spørgsmålet om EU-medlemskab.

Dermed fik Zaev ikke den dato for, hvornår der kan indledes optagelsesforhandlinger, som han havde håbet på.

- Jeg er skuffet og vred, og jeg ved, at vort folk har det på samme måde, siger Zaev på en pressekonference lørdag.

Han betegner EU's afvisning som "en historisk fejltagelse".

- Der er ingen tid at spilde, og derfor foreslår jeg, at vi holder et hurtigt parlamentsvalg. Vi har brug for at høre jeres (borgernes, red.) synspunkt, siger premierministeren.

Parlamentet skal godkende, at der udskrives valg. Men Zaevs egen centrum-venstrekoalition har flertal, og oppositionen ønsker også et valg.

Partiformændene vil drøfte det med præsident Stevo Pendarovski søndag, siger Zaev.

Nordmakedonerne meddelte tilbage i 2004, at de ønskede at blive medlem af EU. Året efter fik landet officielt status af kandidatland.

Nordmakedonien havde håbet, at landet kunne indlede optagelsesforhandlinger med EU, efter at en årelang navnestrid med Grækenland blev løst ved, at Makedonien skiftede navn til Nordmakedonien.

Navnestriden har i årevis været en hindring for EU-drømmene.

- En stor uretfærdighed er begået mod os. EU har ikke levet op til sine løfter, siger Zaev lørdag.

/ritzau/Reuters