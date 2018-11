En norsk forsker mener, at et aftryk af Bergens bysegl fra 1299, som er i København, skal sendes til Norge.

I en samling i København ligger et dokument med det ældste aftryk af Bergens bysegl, der er mere end 700 år gammelt.

Men her skal det ikke ligge meget længere.

I hvert fald ikke hvis det står til flere nordmænd, der kræver byseglet hjem til Norge. Det skriver Bergens Tidende ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Byseglet, hvis historie går tilbage til middelalderen, er forløberen for Bergens nuværende byvåben. Selve byseglet findes ikke længere. Men der er et aftryk fra 1299, som er trykt på et dokument om et ejendomssalg i Trondheim.

Seglet befinder sig i øjeblikket i Den Arnamagnæanske Samling i København.

Men historiker Jo Rune Ugulen Kristiansen, som er førstearkivar i Arkivverket og ekspert i norsk middelalderhistorie, vil have det tilbage til Norge. Han har endda byseglet tatoveret på overarmen.

- Det er unaturligt, at dette dokument og 800 andre befinder sig i København, når det næsten kun er norske forskere, som er interesseret i det, siger han til Bergens Tidende.

Han er ikke den eneste, som synes, at byens bysegl hører hjemme længere nordpå. Den norske politiker og bergenser Audun Lysbakken vil have seglet hjem sammen med andre dokumenter.

- Det ældste eksisterende aftryk af Bergens bysegl er åbenlyst en vigtig del af Bergens kulturhistorie. I danske arkiver findes rigtig mange andre norske middelalderdokumenter, diplomer og håndskrifter, siger Lysbakken til Bergens Tidende.

Han vil bede den norske regering om at gå i dialog med danske myndigheder om at få dokumenterne tilbage til Norge.

/ritzau/