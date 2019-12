Husker du EU-forbuddet mod krumme agurker?

Nu har EU indført et nyt forbud som får nordmændene til at ryste på hovedet. Flere tror, der må være tale om en tidlig aprilsnar. Men nej, den er god nok.

Sidste weekend blev der indført et nyt EU-direktiv, som regulerer, hvad man må have med over grænsen til EU, hvis man kommer fra et land udenfor unionen.

Blandt andet er det nu forbudt at indføre frugt og bær, skriver norsk TV 2.

Formålet er at reducere risikoen for plantesygdomme og skadedyr, der kan følge med som ubudne gæster ved import af planter.

Men lavpraktisk får forbuddet konsekvenser for helt almindelige mennesker - til stor undren for mange nordmænd.

Den livlige trafik over grænsen mellem Norge og Sverige bliver nemlig påvirket af forbuddet mod at medbringe frugt, idet Norge som bekendt ikke er medlem af EU.

Almindelige nordmænd risikerer nu at få indholdet af frugtkurven til en hyttetur eller picnic i Sverige konfiskeret. Eller ligefrem en bøde.

Til gengæld kan de hamstre frugter og bær i Sverige og fragte dem den anden vej uden problemer. For Norge har ikke implementeret den nye EU-lov.

Når tolderne stopper folk ved grænsen til Sverige og konfiskerer æbler og pærer tror folk ikke deres egne øjne.

»Mange tror det er en spøg og undrer sig over, at vi gør det nu, hvor der er så lang tid til 1. april. Men det er faktisk sådan, at tolderne nu vil konfiskere æbler og andre varer, folk typisk har med i bilen,« siger Riitta Leinonen, som er koordinator for grænsetjenesten i Nordkalotten i Nordnorge, til TV 2.

For at gør forvirringen total er der to frugter, du stadig må have med i bilen, når du krydser den norsk-svenske grænse: Bananer og hele - men kun hele - ananas.

Forbuddene påvirker også trafikken over den norsk-finske grænse - og alle de andre steder hvor EU-lande har grænser til lande udenfor unionen naturligvis.

Den nye EU-lov blev indført 14. december.

Riitta Leinonen fortæller til norsk TV 2, at der ikke er afsat ekstra ressourcer til grænsekontrol som følge af forbuddet, men at tolderne vil konfiskere frugt, når de opdager det.

Med hensyn til det førnævnte forbud mod krumme agurker hører det med til historien, at det blev afskaffet for 10 år siden, skriver tjekdet.dk. Og at det aldrig kom til at påvirke de danske producenter. Ikke desto mindre blev forbuddet, som blev indført i 1988, ofte brugt som eksempel på EU's absurde bureaukrati.