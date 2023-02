Lyt til artiklen

To nordmænd er blevet anholdt af australsk politi i en spektakulær sag om narkosmugling.

»Vi er bekendt med, at to norske statsborgere er fængslet i Australien. Ambassaden i Canberra hjælper til med konsulær bistand,« bekræfter det norske udenrigsministerium over for VG.

Helt præcist er de to norske mænd – den ene er i 30erne, den anden i 50erne – mistænkt for at have forsøgt at smugle 84 kilo kokain ind i landet.

De australske myndigheder mener, at de er en del af et organiseret kriminelt netværk.

De blev anholdt onsdag i sidste uge.

I første omgang lykkedes det dog for nordmændene at slippe væk, da politiet slog til i en stor aktion kl. 4 om natten mod en båd, der lå i vandet ud for havnebyen Newcastle.

Her var kokainen angiveligt gemt i skroget, og det var tilsyneladende meningen, at de to norske mænd, der ankom til båden under vandet iført dykkerudstyr, herefter skulle have transporteret de forbudte stoffer i land.

Cirka et halvt døgn senere var det dog slut for de to mænd, hvor de blev arresteret i havneområdet Honeysuckle i Newcastle.

Ifølge australske medier risikerer nordmændene nu livstidsfængsel, hvis de dømmes skyldige i sagen.