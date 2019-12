Tiltagende økonomisk krise i Nordkorea kan medføre, at vanskelig dialog med USA afbrydes helt.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, varsler "offensive indgreb" for at styrke sikkerheden i sit land forud for en nytårstale. Det kan betyde, at han vil afbryde dialogen med USA.

USA har fået en frist til nytår til at lette sanktioner mod det kommunistiske regime i Nordkorea.

Der hersker nu usikkerhed om udfaldet af et flere dage langt møde i den nordkoreanske partiledelse, hvor "vejen fremover" bliver drøftet.

Hvis USA ikke kommer med nye udspil til den nordkoreanske ledelse i de kommende dage, er det muligt, at Kim Jong-un i sin nytårstale onsdag vil bryde med amerikanerne.

Måske vil han bebude nye atomprøvesprængninger og nye test af missiler.

Dialogen med USA har i det store og hele været standset, siden et mislykket topmøde mellem Kim og præsident Donald Trump i Hanoi i februar.

I den nu fastlåste situation kræver Nordkorea, at USA letter på sanktionerne. USA kræver modsat, at Nordkorea først begynder at fjerne atomvåben.

Kim Jong-un gjorde det på andendagen af partimødet klart, at Nordkorea står over for vanskelige økonomiske tider. Han siger, at afgørende forandringer er på vej.

Mødet i partiledelsen i Pyongyang er blevet forlænget med flere dage, hvilket er højst usædvanligt. Det kan tyde på, at der er dyb krise.

Udtalelserne fra landets leder er gengivet af det statslige nyhedsbureau KCNA. Det citerer Kim for, at der må rettes op på kriser "i de største industrielle sektorer i nationaløkonomien".

Nordkorea er hårdt ramt af de sanktioner, som er indført på grund af dets atomvåbenprogram.

Det kommunistiske styre offentliggør ingen oplysninger om den nationale økonomi. Men Sydkoreas centralbank skrev i juli, at nabolandets økonomi blev reduceret med 4,1 procent i 2018.

Dette er den største økonomiske tilbagegang i Nordkorea siden landets store sultkatastrofe i 1990'erne.

Kina og Rusland har foreslået, at de strenge FN-sanktioner mod landet lettes.

/ritzau/AFP