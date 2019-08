Kim Jong-un var selv til stede under testen af et nyt, "meget stort" våben, skriver det statslige medie KCNA.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har overværet prøveaffyringen af "et nyudviklet, meget stort raketstyr".

Det beretter det statslige nyhedsbureau KCNA søndag.

KCNA betegner testen af den nye affyringsrampe som en succes og citerer Kim Jong-un for at sige, at raketstyret "bestemt er et fantastisk våben".

Udmeldingen henviser efter alt at dømme til affyringen af to projektiler fra Nordkorea lørdag morgen.

Ifølge Sydkoreas militær affyrede nordkoreanerne to kortrækkende ballistiske missiler fra landets østkyst lørdag morgen lokal tid. De fløj omkring 380 kilometer i en maksimal højde af 97 kilometer, før de styrtede ned i Det Japanske Hav.

Siden USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un mødtes i juni, har en række nordkoreanske missiltest besværliggjort forsøget på at genstarte forhandlingerne om Nordkoreas atomprogram.

Lørdagens testaffyring var den syvende af slagsen, siden Trump og Kim mødtes på grænsen mellem Sydkorea og Nordkorea i juni.

Kort tid efter prøveaffyringen lørdag morgen sagde Donald Trump til journalister i Det Hvide Hus, at USA har et "rigtig godt forhold" til Nordkorea.

- Han (Kim Jong-un, red.) kan godt lide at teste missiler, men vi har aldrig lagt restriktioner på kortrækkende missiler. Vi ser, hvad der sker, sagde præsidenten.

Japans forsvarsminister, Takeshi Iwaya, mener derimod, at Nordkoreas missiltest er en klar overtrædelse af FN-resolutioner og ikke kan ignoreres.

/ritzau/AP