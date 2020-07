Nordkoreas leder, Kim Jong-un, siger i en tale, at landets atomvåben har sikret nationens fremtid for evigt.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, siger, at der aldrig kommer krig i landet igen, fordi Nordkoreas atomvåben beskytter nationen mod udefrakommende trusler.

Det melder landets statslige medier tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kim Jong-uns udmelding faldt i forbindelse med fejringen af 67 års jubilæet for afslutningen på Koreakrigen 27. juli.

Det oplyser det statslige nyhedsmedie KNCA.

I en tale understreger Kim Jong-un, at Nordkorea har udviklet atomvåben for at kunne forsvare sig selv og opnå "absolut styrke" til at afværge en ny væbnet konflikt.

- Nu er vi i stand til at forsvare os selv mod enhver form for intensivt pres og militære trusler fra imperialister og fjendtlige styrker, siger Kim Jong-un.

- Takket være vores pålidelige og effektive atom-afskrækkelsesvåben til selvforsvar vil der ikke længere være krig, og vores lands sikkerhed og fremtid vil være sikret for evigt, siger han.

Nordkorea menes at have mellem 20 og 30 atomsprænghoveder ifølge armscontrol.org.

/ritzau/Reuters