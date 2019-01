Kim Jong Un forlod onsdag Beijing i sit specialbyggede tog efter drøftelser med præsident Xi Jinping.

Nordkoreas leder, Kim Jong Un, forlod onsdag Beijing i sit topsikrede tog efter et to-dages besøg hos sin vigtigste allierede forud for et ventet topmøde med præsident Donald Trump.

Kim ankom til Beijing tirsdag på sit fjerde besøg hos Nordkoreas eneste diplomatiske ven. Under et to-dages ophold har den nordkoreanske leder angiveligt besøgt en fabrik og ført drøftelser med den kinesiske præsident, Xi Jinping.

Den nordkoreanske leder og hans eskorte blev set på vej mod Beijings centrale hovedbanegård tidligt onsdag eftermiddag lokal tid, og den nordkoreanske leders specielt byggede tog kørte kort efter mod den nordøstlige grænse, siger journalister fra det franske nyhedsbureau AFP.

Besøget var ikke blevet omtalt på forhånd, og det har været omgærdet af hemmelighedsfuldhed. Der er ikke oplyst detaljer fra drøftelserne mellem Kim og Xi - hverken fra de kinesiske eller de nordkoreanske myndigheder.

Kim, der angiveligt fyldte 35 år under besøget, mødtes i en time med Xi Jinping tirsdag, og de to ledere og deres koner spiste senere på dagen middag sammen i Folkets Store Hal i Beijing. Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Mødet havde fokus på Kims ventede topmøde med Trump, skriver Yonhap.

Kim Jong-un var ledsaget til Beijing af en række topembedsmænd.

Kim og Xi mødtes første gang i marts sidste år - mere end seks år efter, at Kim Jong-un havde erstattet sin far som styrets leder, skriver AFP.

Det isolerede styre har gennem det seneste år vist tegn på åbenhed og lyst til dialog. Således mødtes Kim Jong-un og Trump i juni sidste år ved et historisk topmøde i Singapore.

Her blev de to ledere enige om at arbejde frem mod en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Den nordkoreanske leder sagde senest i sin nytårstale, at han er klar til at mødes med Donald Trump igen "når som helst".

Han advarede dog samtidig præsidenten mod at opretholde de økonomiske sanktioner mod styret.

Kims besøg i Beijing opfattes som et klart signal til netop den amerikanske præsident.

- Både Xi og Kim ser værdien i at koordinere deres position før Trump-Kim-topmødet. Det lader til at være et mønster, siger Bonnie Glaser, seniorrådgiver ved Center for Strategic and International Studies, til AFP.

- Kim vil også have Kinas hjælp til at få ophævet de internationale sanktioner, tilføjer hun.

/ritzau/Reuters