Det uforsonlige forhold mellem USA og Nordkorea vil vare ved efter Joe Bidens tiltrædelse, siger Kim Jong-un.

At USA snart får en ny præsident i form af Joe Biden kommer ikke til at ændre landets forhold til styret i Nordkorea. USA vil fortsat være Nordkoreas største fjende.

Det siger Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i en tale på en partikongres i Pyongyang.

- Uanset hvem der har magten i USA, så vil USA's fundamentale politik over for Nordkorea aldrig ændre sig, siger han ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA.

Hvis relationerne mellem de to lande skal blive bedre, må Det Hvide Hus opgive sin "fjendtlige indstilling", lyder det fra Kim Jong-un.

Donald Trump og Kim Jong-un har holdt møder nogle få gange, hvor den amerikanske præsident forgæves har forsøgt at få Nordkorea til at opgive sit atomvåbenprogram.

Men samtalerne har været sat i stå siden et topmøde mellem de to i Vietnam i februar 2019, som ikke førte til resultater.

Joe Biden, der bliver indsat den 20. januar, sagde i oktober, at han kun vil mødes med Kim Jong-un på betingelse af, at Nordkorea begynder at afvikle sit atomvåbenprogram.

Der er der ikke udsigt til.

Kim Jong-un har på partikongressen meddelt, at Nordkorea vil udvide landets beholdning af atomvåben samt øge forskning og udvikling af avancerede våbensystemer.

Det sker for at være i stand til at udføre "forebyggende" eller "gengældelsesangreb", oplyser Kim Jong-un.

Aktuelt er Nordkorea ved at forbedre forsøg og produktion af forskellige nye våben. Deriblandt et missil, der kan forsynes med adskillige sprænghoveder, spionsatellitter og droner. En udviklingsplan for at bygge atomdrevne ubåde er også ved at være afsluttet ifølge Kim Jong-un.

- Kim viser, hvad han har i tankerne. Ubådsmissiler, forbedrede interkontinentale ballistiske missiler og andre avancerede våben, siger Yoo Ho-yeol, professor i nordkoreanske studier ved Korea Universitet i Seoul i Sydkorea.

- Han lader vide, at det er dybest set, hvad Washington kan forvente fremover, hvilket kan øge spændingerne (mellem de to lande, red.) eller åbne dørene for samtaler, siger Yoo Ho-yeol.

USA's regering har ikke kommenteret udtalelserne.

Nordkorea har i flere år været underlagt sanktioner fra FN's Sikkerhedsråd som følge af landets atomprogram og prøveaffyringer af ballistiske missiler.

/ritzau/Reuters