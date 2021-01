Nordkoreas leder siden 2011 kan fremover titulere sig som generalsekretær for det regerende parti.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har på en partikongres søndag fået ændret sin officielle titel fra formand for Koreas Arbejderparti til generalsekretær.

Det meddeler Nordkoreas statsmedie KCNA ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Kongressen godkendte ændringen enstemmigt.

- Alle de delegerede udtrykte fuld støtte med bragende klapsalver, beretter KCNA fra kongressen i hovedstaden Pyongyang ifølge AFP.

Ahn Chan-il, en afhopper fra Nordkorea, som nu er forsker ved World Institute for North Korea Studies i Sydkorea, mener, at ændringen har til hensigt at cementere Kim Jong-uns autoritet på et tidspunkt, hvor landets økonomi er under pres.

- Kim ønskede at skabe et nyt image for sig selv og sin æra - der er forskellig fra sin fars - ved at være "formand", men det lader til, at han har behov for at understrege sin tilknytning til sin far for at konsolidere sin lederposition i denne vanskelig tid, siger Ahn Chan-il til AFP.

Tidligere under den flere dage lange kongres har Kim Jong-un erkendt, at ikke alt er gået som forventet i henhold til en femårig økonomisk plan, som blev vedtaget på den forrige partikongres i 2016.

"Planen har fejlet i næsten hver en sektor", sagde han i sin åbningstale tirsdag.

- Fristen for den tidligere femårsplan udløb sidste år, men næsten alle målene i den kom til kort, indrømmede Kim Jong-un.

Coronapandemien har forværret økonomien og samtidig isoleret Nordkorea yderligere. I januar sidste år lukkede landet sine grænser for at beskytte sig mod coronavirusset, der først dukkede op i nabolandet Kina.

Kim Jong-un har siden sin magtovertagelse i 2011 efter sin fars død været stort set enerådende i landet.

I 2012 hædrede Koreas Arbejderparti hans afdøde far, Kim Jong il, ved at udnævne ham til "generalsekretær for evigt".

Ved partiets forrige kongres for fem år siden blev Kim Jong-un officielt tildelt formandstitlen.

/ritzau/