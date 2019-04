Putin tog fra Vladivostok videre til Kina til stor konference i Beijing om omstridt silkevejsprojekt.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, forlod fredag den russiske havneby Vladivostok efter et topmøde med den russiske leder, præsident Vladimir Putin.

Kim deltog fredag i en afskedsceremoni på Vladivostok station, inden hans pansrede tog satte i gang i retning mod Pyongyang.

Den nordkoreanske leder valgte at blive i den fjernøstlige russiske by en ekstra dag, hvor han besøgte et mindemonument for faldne under krigen.

Putin tog torsdag fra Vladivostok til Kinas hovedstad, Beijing, for at deltage i en stort anlagt konference med politiske ledere og erhvervsfolk fra mange lande om Kinas silkevejsprojekt.

Projektet er en langsigtet plan om blandt andet at genoprette Silkevejen mellem Kina og Europa via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur.

Projektet kaldes officielt Belt and Road-initiativet. Det er stærkt omstridt og kritiseres af USA og store EU-lande for at være en gældsfælde og et forsøg på at skabe et kinesisk overherredømme.

Kim Jong-un, som i kraft af topmødet med Putin, synes at står stærkere over for USA, har i Vladivostok kaldt situationen mellem Nordkorea og amerikanerne for "kritisk".

Han siger, at forhandlingerne om Den Koreanske Halvø er gået i stå og bebrejder USA for landets "ensidige attitude".

Kim Jong-un har to gange mødtes med USA's præsident, Donald Trump.

Første gang i Singapore i juni 2018 og senest i Vietnam for to måneder siden. Derudover har delegationer fra de to lande forhandlet sideløbende uden at nå resultater.

Ifølge Kim bør den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, fjernes fra forhandlingerne.

Efter topmødet torsdag sagde den russiske præsident, at amerikanske sikkerhedsgarantier måske ikke er nok til at få Nordkorea til at skrotte sit atomprogram.

/ritzau/