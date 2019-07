Mens Trump og Kim Jong-un i weekenden så ud til at være perlevenner, er tonen skrap fra Nordkoreas FN-mission.

Nordkoreas FN-mission anklager USA for at være "mere og mere fast besluttet på fjendtlige handlinger" mod Nordkorea.

Anklagen lyder, på trods af at USA's præsident, Donald Trump, har udtrykt ønske om videre forhandlinger mellem de to lande.

Det oplyser Nordkoreas FN-mission i en pressemeddelelse.

Missionen svarer på en amerikansk anklage om, at Nordkorea har overtrådt en grænse for import af petroleum, fremgår det af meddelelsen.

USA, Frankrig, Tyskland og Storbritannien skal derfor 29. juni have sendt et brev til alle FN-medlemslande om at indføre nye sanktioner mod Nordkorea.

- Man kan ikke overse det faktum, at dette fælles brev er ført an af USA's FN-mission under instruktion af det amerikanske udenrigsministerium på den selv samme dag, som præsident Trump foreslog et nyt topmøde, står der.

Trump er blevet den første siddende præsident i USA, der nogensinde har sat fod i Nordkorea. Nærmere bestemt i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea, hvor han søndag mødte Kim Jong-un.

Her blev de to enige om at genoptage de strandede forhandlinger om atomafrustningen af Den Koreanske Halvø.

