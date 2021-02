En nordkoreansk afhopper svømmede, iført dykkerdragt og svømmefødder, i seks timer i et af de mest overvågede farvande i verden, oplyser de sydkoreanske myndigheder.

Da afhopperen endelig blev afsløret af grænsevagterne, var han tilsyneladende faldet i søvn.

De sydkoreanske styrker observerede ikke manden, der flere gange optrådte på deres videoovervågning, efter han gik i land og udløste alarmerne. Det skriver avisen The Guardian.

Det har medført stor kritik fra både de sydkoreanske medier og fra oppositionen. Selv da manden var blevet set, blev han ikke fanget de næste tre timer.

En mand ser på Nordkorea gennem kikkerten fra Sydkorea. Foto: JUNG YEON-JE Vis mere En mand ser på Nordkorea gennem kikkerten fra Sydkorea. Foto: JUNG YEON-JE

Manden, der er i 20erne, gik i land ved byen Goseong på østkysten.

»Han svømmede tilsyneladende i omkring seks timer, og han bar en foret jakke inde i en dykkerdragt og svømmefødder. Det holdt ham varm og holdt ham flydende. Det oplyser en officer til nyhedsbureauet Yonhap tirsdag.

Tidevandet arbejdede i afhopperens favør, siger officeren. Han efterlod det meste af sin udrustning, før han krøb igennem en regnvandstunnel under pigtrådshegnet, som løber langs med kysten.

I over tre timer blev han 'fanget' af overvågningskameraer otte gange, og lydalarmer gik i gang to gange. Men de sydkoreanske grænsevagter reagerede ikke.

Selvkørende artilleri fra Sydkorea under en øvelse nær den demilitariserede zone. Foto: JEON HEON-KYUN Vis mere Selvkørende artilleri fra Sydkorea under en øvelse nær den demilitariserede zone. Foto: JEON HEON-KYUN

Endelig startede de en eftersøgning, og tropperne fandt ham tre timer senere. Han var tilsyneladende faldet i søvn.

Ifølge officerer fra den sydkoreanske hær var manden en civilist, men han havde udtrykt ønsket om at hoppe af.

Militæret indrømmer, at tropperne 'fejlbedømte situationen', og de har lovet at styrke grænsekontrollen

Tirsdag kom afhopperens sag for en parlamentarisk høring. Der indrømmede forsvarsminister Suh Wook, at overvågningen i området 'fungerer dårligt og er for gammeldags'.

Over 30.000 nordkoreanere er hidtil hoppet af til Sydkorea, Men antallet faldt til 229 sidste år, hvor Nordkorea indførte skrappere restriktioner på grund af coronaviruspandemien.

Det seneste tilfælde er beviset på, at Sydkoreas militær er 'tæt på kollaps', skriver den konservative avis Chosun Ilbo onsdag.