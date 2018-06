Udsendingen Kim Yong Chol har i USA forhandlet fred i Korea og møde mellem de to landes ledere.

Washington. En rådgiver for Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er kort efter klokken 19 dansk tid trådt ind i Det Hvide Hus for personligt at aflevere et brev fra Kim til præsident Donald Trump.

Rådgiveren Kim Yong Chol blev taget imod af Trumps stabschef, John Kelly, som førte gæsten ind i Det Ovale Værelse.

Kim Yong Chol ankom fra New York, hvor han de sidste par dage har forhandlet med den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, om et muligt topmøde mellem de to landes ledere.

Pompeo udtrykte torsdag optimisme og sagde, at processen skrider fremad. På dagsordenen er en atomvåbenfri koreansk halvø.

/ritzau/