Nordkorea gør alvor af trussel om at afbryde kontakt med Sydkorea på grund af propaganda fra afhoppere.

Styret i Nordkorea vil afbryde alle politiske og militære kommunikationslinjer med Sydkorea. Det skriver Nordkoreas statslige nyhedsbureau KCNA tirsdag lokal tid. Det skriver Reuters.

Første skridt bliver at indstille hotlines med regeringen i Seoul.

Nordkorea har de seneste dage langet ud efter Sydkorea og truet med at nedlægge et fælles koreansk forbindelseskontor samt andre projekter, hvis Sydkorea ikke stopper afhoppere fra at sende foldere og andet propagandamateriale rettet mod styret i Pyongyang ind i Nordkorea.

- Pyongyang vil fuldstændig afbryde og nedlægge forbindelseslinjen mellem myndigheder fra Nord og Syd, som er blevet varetaget af Nord-Syds fælles forbindelseskontor, oplyser KCNA ifølge nyhedsbureauet AFP.

Også andre kommunikationslinjer mellem de to lande vil blive indstillet med virkning fra tirsdag middag lokal tid ifølge nyhedsbureauet, der omtaler Sydkorea som "fjenden".

/ritzau/