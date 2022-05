Det kom vist ikke helt bag på den nordkoreanske ledelse, at covid-19 var kommet til det hermetisk lukkede land, da smitten blev offentligt kendt for to uger siden.

I månederne forud for offentliggørelsen så importerede Nordkorea pludselig millioner af ansigtsmasker, mindst 1.000 lungeventilatorer og formentlig også vacciner fra Kina. Det bliver afsløret af handelsdata fra Beijing.

De nordkoreanske statsmedier begyndte at frygte for, at landet ikke havde ansigtsmasker og vacciner nok. Men data fra Kina viser, at de allerede var begyndt at samle på det, måneder før vi andre fik kendskab til coronavirussens indtog i landet. Det skriver Reuters.

Det vides ikke, om de har iværksat nogen vaccination i Nordkorea af betydning. Allerede i februar eksporterede Kina uidentificerede vacciner til det bjergrige land.

Militær fra det Koreanske Folkets Armés medicinske afdeling får besked om covid-19. Foto: KCNA via REUTERS Vis mere Militær fra det Koreanske Folkets Armés medicinske afdeling får besked om covid-19. Foto: KCNA via REUTERS

Kina har ikke eksporteret nogen vaccine siden, eller hele sidste år, til nordkoreanerne.

Fra januar til april – det er den seneste måned, der tælles med – så har Nordkorea købt flere end 10,6 millioner ansigtsmasker. De købte ikke nogen i 2021.

I de fire måneder, der gøres regnskab for i 2022, har kineserne eksporteret flere end 95.000 termometre. Det er mere end 33 gange den totale mængde for 2021.