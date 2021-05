- USA vil ende i en meget alvorlig situation, melder Nordkorea, efter at Biden kaldte landet en trussel.

Nordkorea har søndag sendt trusler i retning af USA, efter at præsident Joe Biden for nylig kaldte landet en "sikkerhedstrussel".

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Biden kaldte torsdag i sin første tale til Kongressen Nordkorea og Irans atomprogrammer for "en alvorlig trussel mod USA og verdens sikkerhed".

Han sagde også, at han vil arbejde med USA's allierede for at tage hånd om problemet ved hjælp af demokrati og afskrækkelsesmetoder.

Men det er altså ikke en melding, der bliver godt taget imod i Nordkorea.

- Hans udtalelser signalerer klart hans intention om at blive ved med at håndhæve en fjendtlig politik over for DPRK, siger Kwon Jong Gun, generaldirektør i det nordkoreanske udenrigsministeriums kontor for amerikanske anliggender, i en udtalelse ifølge AP.

Han tilføjer:

- USA's præsident lavede en stor fejl. Nu da grundprincippet i USA's nye DPRK-politik er blevet tydelig, vil vi være nødsaget til at gå videre med tilsvarende tiltag, og med tiden vil USA finde sig selv i en meget alvorlig situation.

DPRK er initialerne for Nordkoreas officielle navn, Koreas Demokratiske Folkerepublik.

/ritzau/