I videoen ovenover kan du se Nordkoreas leder, Kim Jong-Un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, omfavne hinanden, efter de 12. april underskrev 'Panmunjom'-aftalen, der skal arbejde mod at gøre den koreanske halvø atomvåbenfri.

For kort tid siden kunne man se historiske billeder af Syd- og Nordkoreas ledere i varm omfavnelse. Det var starten på et længe ventet venskab mellem de to lande, da en fredsaftale blev underskrevet efter 68 års stridigheder.

Men tirsdag kom det frem, at Nordkorea har valgt at aflyse et planlagt topmøde mellem de to lande.

Mødet, der skulle have fundet sted onsdag, er fra Nordkoreas side blevet aflyst, fordi USA er i gang med militærøvelser i Sydkorea, skriver Reuters.

Nordkoreas Centrale Nyhedsbureau (KCNA) kalder militærøvelserne 'en provokation'.

»Det er en kraftig advarsel til USA om, at de skal begynde at give noget, hvis de vil have noget igen. Det er ikke nok, at de vil ophæve sanktionerne, de skal give noget militært, hvis Den Koreanske Halvø skal gøres atomvåbenfri,« siger ekspert i asiatisk sikkerhedspolitik ved Forsvarsakademiet, Liselotte Odgaard, til BT.

Hun tvivler dog på, at de militære øvelser er den reelle årsag til aflysningen af mødet.

»Øvelserne har været planlagte i flere måneder, og Nordkorea har tidligere meldt ud, at de er indforstået med de militære øvelser. Men fordi, der bliver lukket meget lidt ud om, hvad der egentlig foregår som forberedelser til de her topmøder, kan de ikke sige offentligt, hvad årsagen er. Så derfor er de nødt til at komme med en eller anden undskyldning.«

I slutningen af april underskrev Nordkoreas leder, Kim Jong-Un og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, den såkaldte 'Panmunjom-aftale' med henblik på at gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri.

Hele verden jublede over aftalen, men nu tyder det på, at den ikke er så holdbar, som først antaget.

»Nordkorea sender et signal til USA om, at de skal opgive deres missilforsvar og fjerne tropperne fra den koreanske halvø, før en denuklearisering kan komme på tale,« siger Liselotte Odgaard, som tvivler på, det er realistisk.

»Nordkoreas tillid til USA er lav, så derfor tror jeg en skinaftale (en aftale, der på overfladen ligner en reel aftale, men i virkeligheden ikke har noget på sig, red.) ville være dét, man kunne få i hus. Og derefter tror jeg, man kan begynde en proces, som tager mange år. Det kommer ikke til at ske under Trump,« siger Liselotte Odgaard og fortsætter.

»Det har aldrig været særligt realistisk, der skulle komme større gennembrud i forhandlingerne. Men en begrænset aftale kunne man måske godt få igennem.«

KCNA advarer også om, at det planlagte topmøde mellem Kim Jong-un og Donald Trump 12. juni også risikerer at blive aflyst.

Nordkorea har nemlig ingen interesse i at mødes med USA, hvis det kun er ét af de to lande, der vælger at opgive sine atomvåben i forbindelse med aftalen.

»Vi har ikke bygget vores økonomi på bidrag fra USA, og vi vil aldrig komme til at gøre det i en fremtidig aftale. Hvis USA forsøger at presse os op i et hjørne og kun tvinger os til ensidigt at nedlægge vores atomprogram, så vil vi ikke længere være interesserede i denne form for forhandlinger, og vi vil genoverveje det kommende topmøde,« siger Kim Kye Gwan fra Nordkoreas udenrigsministerium ifølge CNN.

Hvis Nordkorea vælger at aflyse mødet med den amerikanske præsident, er det i Liselotte Odgaards øjne et meget dårligt tegn.

»Vi er ikke tilbage, fra hvor vi startede, da Trump-mødet endnu ikke er aflyst. Men hvis det bliver aflyst, så er det nærmest værre end før,« siger Liselotte Odgaard.