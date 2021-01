Koreas Arbejderparti, der regerer Nordkorea, har tirsdag taget hul på partiets bare ottende kongres på 72 år.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har tirsdag åbnet en sjælden kongres for Koreas Arbejderparti, der regerer landet.

Det melder det statslige nordkoreanske nyhedsbureau, KCNA.

Partiet forventes på kongressen at sætte nye økonomiske og politiske mål for Nordkorea.

Det er første gang i fem år, at partiet holder kongres, og ottende gang, siden partiet blev stiftet i 1949.

Kongressen kommer, bare nogle uger før USA's kommende præsident, Joe Biden, overtager embedet 20. januar.

Og netop relationerne mellem Nordkorea og USA forventes at fylde, da der har været kold luft mellem de to nationer, siden samtaler mellem præsident Donald Trump og Kim Jong-un gik i stå i 2019.

Regeringen i Pyongyang er desuden under øget pres for at få styr på økonomien, efter at coronapandemien og oversvømmelser hen over sommeren har gjort ondt på landets i forvejen haltende økonomi.

/ritzau/AFP