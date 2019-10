Den nordkoreanske chefforhandler, Kim Myong Gil, gav lørdag aften besked om, at arbejdsmødet med USA er slut.

»Forhandlingerne har ikke levet op til vores forventninger, og til sidst blev de afbrudt,« siger han til journalister ude foran Nordkoreas ambassade i Stockholm.

Det svenske udenrigsministerium vil ifølge den svenske radioavis Ekot hverken bekræfte eller afkræfte oplysningen om et sammenbrud i forhandlingerne

Mødet blev påbegyndt tidligere lørdag på et konferencecenter på det landlige Lidingö ved Stockholm.

Nordkorea meddelte onsdag, at det havde gennemført en vellykke testaffyring af en ballistisk raket fra en ubåd.

Det var den hidtil største provokation fra Nordkoreas side, siden det genoptog dialogen med USA i 2018.

USA's viceudenrigsminister, Mike Pompeo, sagde tidligere lørdag, at han håbede på fremskridt i de nye forhandlinger efter måneders stilstand i atomforhandlingerne.

»Jeg håber på, at vi vil (gøre fremskridt red.). Vi er mødt op med et sæt af idéer, og vi håber, at Nordkorea er mødt op i den rette ånd og med en vilje til at forsøge at bevæge sig fremad og sætte det i værk, som præsident Trump og formand Kim aftalte tilbage i Singapore,« sagde Pompeo.

Lørdagens møde i Sverige var det første arbejdsmøde mellem parterne, siden præsident Donald Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, mødtes i juni.

Der blev de enige om at genstarte forhandlingerne. De gik i stå efter et topmøde i Vietnam i februar, der endte resultatløs.

Trump og Kim havde deres første møde i Singapore i juni sidste år. Her sagde parterne i en kort sluterklæring, at en atomvåbenfri koreansk halvø er målet.

Selv om det er meget småt med resultater, så er der tilsyneladende et godt personligt forhold mellem Trump og Kim.

