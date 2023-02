Lyt til artiklen

Er Nordkorea er ved at komme Putin til undsætning i Ukraine?

Det er der meget, der tyder på. En udvikling, der ifølge B.T.’s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, føjer endnu et lag til den blodige krig.

Torsdag kunne det sydkoreanske medie Daily NK berette, at Nordkorea tilsyneladende er ved at sende militært personel og politifolk til de russiskbesatte områder i Ukraine.

»Det er endnu et eksempel på, at krigen bliver mere og mere international. Ukraine henter støtte fra Vesten, og Putin må trække på sine muligheder, altså også Nordkorea,« siger Jakob Illeborg.

Den officielle melding lyder, at de skal deltage i 'genopbygningsarbejde'. Men det er ikke usandsynligt, at det stikker dybere end det, siger Jakob Illeborg.

For 'Putin er presset', siger Illeborg, og nordkoreanerne har ekspertise fra årtiers konflikt med nabolandet, Sydkorea.

»Nordkoreanerne er gode på fronter, der ikke handler om åben krig. De har været i konstant konflikt med Sydkorea i mange årtier. Vi ved jo ikke, hvad det er for folk, Nordkorea nu sender. Men muligheden foreligger da, at de vil kunne hjælpe på flere fronter.«

Illeborg understreger, at man skal tage nyheden fra Daily NK med en vis skepsis, fordi det er et medie, som er kritisk overfor Nordkorea.

Men det er ikke usandsynligt, siger han – for Rusland har problemer på frontlinjerne:

»De mangler militært isenkram, og så mangler de know-how. Putin har sendt tusindvis af russiske soldater ind, som er meget nye og uprøvede, og der er for lidt ekspertise i den russiske hær lige nu. Nordkoreanerne skal formodentlig hjælpe med nogle praktiske opgaver så som at udbedre veje og materiel, men måske også med anden militær viden.«

Og der er da også meget, der tyder på, at Nordkorea har bemærket en Putin, der er under pres.

Planen var nemlig oprindeligt, at Nordkorea blot ville sende almindelige arbejdsfolk for at hjælpe Rusland med hurtigt at genopbygge de områder, som de har har overtaget – men nu har de genovervejet den beslutning og tyer altså i stedet til soldater.

Det skyldes formentlig, at landet er blevet bange for at have almindelige civile i landet, når deres russiske allierede er så udsatte, som de er – sådan lyder i hvert fald analysen fra en nordkoreansk kilde, som Daily NK har talt med:

»Jeg tror, at ikke engang vores land [Nordkorea] kan have sit folk rendende i en krigszone for at tjene penge – uanset hvor stor betydning pengene har,« siger kilden og tilføjer, at situationen i Ukraine »endnu ikke er god nok« til at investere menneskeliv.