Nordkoreas spionsatellit har efter sigende fotograferet militærbaser på Hawaii og et amerikansk hangarskib.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, har lørdag bladret igennem en række satellitbilleder, som viser blandt andet USA's militærbaser i øgruppen Hawaii og et amerikansk hangarskib.

Sådan lyder det fra KCNA, det statslige nyhedsbureau i Nordkorea, som har bragt nyheden om Kim Jong-un.

Ifølge KCNA er billederne taget af den spionsatellit, som Nordkorea sendte ud i rummet tirsdag. Embedsmænd fra landets nabo mod syd, Sydkorea, har sået tvivl om satellittens egentlige evner.

Billederne viser ifølge nyhedsbureauet de amerikanske militærbaser i Hawaii, en øgruppe som i midten af det 20. århundrede blev indlemmet i USA som en delstat.

Øgruppen er en af en række steder i Stillehavet, hvor USA har militærbaser.

Kim Jong-un skulle desuden have set på et satellitbillede af "USS Carl Vinson", et amerikansk hangarskib, som tidligere på ugen ankom i den sydkoreanske kystby Busan.

KCNA har tidligere beskrevet, hvordan den nordkoreanske leder har fået stukket satellitbilleder i hænderne, som viser Sydkoreas hovedstad, Seoul, og flere sydkoreanske byer, hvor USA og Sydkorea har militærbaser, som Mokpo, Kunsan, Pyeongtaek og Osan.

Sydkorea er ikke medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato, men arbejder tæt sammen med alliancen og i særdeleshed USA.

KCNA skriver lørdag, at Nordkorea kritiserer USA for at levere avancerede våben til landets "dukke" - altså Sydkorea.

Magtdemonstrationerne fra Nordkorea er i de seneste år taget til både med raketaffyringer og opsendelsen af spionsatellitten.

Særligt i kølvandet på, at Japan, Sydkorea og USA har aftalt at skrue op for samarbejdet i regionen, er retorikken blevet skærpet i Nordkorea.

Ifølge KCNA vil så meget som en lille gnist på den koreanske halvø resultere i global atomkrig.

/ritzau/Reuters