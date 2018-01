Nordkoreanerne overvejer tilsyneladende et forslag om et fælles koreansk ishockeyhold med OL-værtslandet.

Pyongyang. Nordkorea overvejer Sydkoreas forslag om et fælles kvindeligt ishockeyhold ved næste måneds vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang.

Det fortæller nordkoreanske embedsmænd fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ifølge nyhedsbureauet Yonhap lørdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at Sydkoreas vicesportsminister fredag fortalte, at Sydkorea har foreslået, at de to lande deltager med et fælles kvindeligt ishockeyhold.

Forslaget blev ifølge nyhedsbureauet AFP stillet tirsdag, da de to lande mødtes. Her bekræftede Nordkorea, at landet har tænkt sig at deltage i vinter-OL.

- Vi kom med flere forslag. Blandt andet at lave et fælles kvindeligt ishockeyhold og gå ind sammen under åbningsceremonien, sagde Sydkoreas vicesportsminister, Roh Tae-Kang, fredag ifølge Yonhap.

Yderligere har Sydkorea foreslået, at de to lande mødes igen på mandag for at tale om vinter-OL.

Som situationen er nu, er der kun to nordkoreanske deltagere ved OL, og det er to kunstskøjteløbere. De har kvalificeret sig, men de nåede ikke at tilmelde sig i tide.

Men IOC har ifølge AFP udvist velvilje i sagen og meldt ud, at komitéen vil overveje at dele wildcards ud til andre nordkoreanske atleter.

Nord- og Sydkorea har tidligere dannet fælles hold. I 1991 deltog samlede koreanske hold ved VM i bordtennis og et ungdoms-VM i fodbold. Men de to lande har aldrig tidligere deltaget ved OL med et fælles hold.

Den helt store slagplan for Nordkoreas deltagelse ved vinter-OL skal lægges lørdag 20. januar. Her mødes repræsentanter fra de to landes olympiske komitéer med IOC i schweiziske Lausanne.

- På mødet skal der tages en række afgørende beslutninger. Blandt andet antallet af atleter og navnene på de embedsmænd, som Nordkorea vil sende til OL, da alle deadlines for ansøgninger om deltagelse egentlig er overskredet, oplyste IOC tidligere på ugen.

- IOC skal også tage stilling til en række lavpraktiske spørgsmål i forhold til flag, nationalsang, uniformer og lignende.

De forestående vinterlege i Pyeongchang begynder 9. februar

/ritzau/