Det nordkoreanske styre taler for forening mellem de stridende lande på den koreanske halvø i ny erklæring.

Pyongyang. I en sjælden erklæring til "alle koreanere herhjemme og i udlandet" opfordrer Nordkorea til forbrødring med Sydkorea.

Meddelelsen er udsendt via det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

Ifølge erklæringen bør Nordkorea og Sydkorea arbejde på at forbedre "kontakt, rejse og samarbejde" mellem de to nationer. Det skal ske uden hjælp fra andre lande.

Erklæringen indeholder også en trussel over for alle lande, der skulle modarbejde forbrødringen mellem Nordkorea og Sydkorea. De lande vil blive "ødelagt", lyder det.

Den nordkoreanske meddelelse blev udsendt, efter at der var blevet afholdt møde mellem regering og politiske partier.

Den indeholdt også en bøn til alle koreanere. De skal deltage i kampen for at afmontere de militære spændinger mellem landene og skabe et fredfyldt klima på halvøen, lyder det.

Militære spændinger på den koreanske halvø har nemlig været "en grundlæggende forhindring" for et bedre forhold mellem de to lande.

I den forbindelse prikker erklæringen også lidt til Sydkorea. Landet har for nylig gennemført militære øvelser med blandt andre USA. Men "nylige militære øvelser" har ikke tjent et godt formål, står der i erklæringen.

Der har på det seneste været venlige toner mellem de to lande.

Fremskridtet begyndte, da Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i sin nytårstale sagde, at han håbede, at vinter-OL i Sydkorea blev en succes. Det var også her, at han åbnede op for sit lands deltagelse ved OL.

Det blev en realitet lørdag. Her kom det frem, at Nordkorea stiller med 22 udøvere til legene. Det sker i fem discipliner i tre sportsgrene.

