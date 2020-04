Er han død eller levende?

Det er spørgsmålet, der har rumstereret om Nordkoreas diktator Kim Jung-un den seneste tid.

Den 36-årige leder er sidst blevet set i offentligheden på et statsmøde i kommunistpartiet den 11. april, og siden har rygterne svirret om, hvorvidt han skulle være i livsfare - eller ligefrem død - efter en operation.

I et forsøg på at mane disse rygter til jorden, har Nordkorea nu valgt at offentliggøre et brev fra Kim Jong-un. Det skriver CNN.

Brevet skal angiveligt være adresseret til den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa, og skal være dateret til mandag den 27. april.

I brevet lykønsker Kim Jong-un angiveligt præsidenten i forbindelse med landets 'frihedsdag', som markerer, hvordan sydafrikanere tilbage i 1994 gik til deres første frie valg.

Brevets autencitet er dog ikke blevet verificeret, men det skulle altså være et forsøg fra Nordkorea side på at bevise, at landets leder stadig lever i bedste velgående.

Rygterne om Kim Jong-uns død tog fart, da han den 15. april ikke dukkede op til sin bedstefar Kim Il-sungs fødselsdag. Siden kom det frem, at han ikke var blevet set i offentligheden siden fire dage forinden.

Foto: KCNA Vis mere Foto: KCNA

Efterfølgende har flere internationale medier, blandt andre CNN og Reuters, rapporteret, at hans dårlige livsstil med overvægt og rygning har bragt diktatorens liv 'i alvorlig fare', mens andre har afvist rygterne.

Senest har den øverste sikkerhedsrådgiver for Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, oplyst, at Kim Jong-un er 'i live og har det godt', mens også den nordkoreanske avis Rodong Sinmun har berettet, at diktatoren skal have sendt en hilsen og en tak til de arbejdere, der er i gang med at ombygge byen Samjiyon.

Dette har dog altså endnu ikke manet de mange rygter til jorden.

Om brevet til præsidenten i Sydafrika har mere held med at overbevise folk om, at den nordkoreanske leder er i live, må tiden vise.