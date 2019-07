Sydkorea skal stoppe import af højteknologiske våben og afholdelsen af militære øvelser, advarer Nordkorea.

Nordkoreas leder, Kim Jong-Un, siger, at en missiltest torsdag var en advarsel til Sydkorea.

Kim skulle have overværet prøveaffyringen af missilerne, der var en "ny type taktisk kontrollerede våben".

Det skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA natten til fredag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Torsdagens missiltests skal ses som en advarsel til Sydkorea om at stoppe med at importere højteknologiske våben og afholde fælles militære øvelser, siger Kim til KCNA.

- Vi kan ikke andet end at udvikle meget stærke våbensystemer for at fjerne de potentielle og direkte trusler mod vores lands sikkerhed, siger Kim til KCNA.

En embedsmand fra det sydkoreanske militær oplyste natten til torsdag, at Nordkorea havde affyret to kortdistancemissiler.

Det skulle være de første missiltests, siden USA's præsident, Donald Trump, og Kim i sidste måned aftalte at genstarte forhandlingerne om en atomafrustning, oplyser Sydkorea.

/ritzau/