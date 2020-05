Sydkoreas seneste øvelse er en provokation og en påmindelse om, at fjender forbliver fjender, siger Nordkorea.

Nordkorea langer kraftigt ud efter Sydkorea på grund af landets militære øvelser.

Samtidig sender den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, en personlig hilsen til Kinas præsident, Xi Jinping, for at lykønske ham med kinesernes succes med at kontrollere coronavirusset.

Det rapporterer nordkoreanske statsmedier fredag.

En nordkoreansk militærrepræsentant siger, at Sydkoreas seneste militærøvelse er en alvorlig provokation, der kræver en reaktion.

Det fremgår af en erklæring fra det statslige nyhedsbureau i Nordkorea, Korean Central News Agency (KCNA).

- Den seneste øvelse var en øjenåbner for os og understreger det faktum, at fjender forbliver fjender, står der i erklæringen.

Ifølge Nordkorea er den sydkoreanske militærøvelse onsdag i strid med interkoreanske aftaler, som har til formål at mindske de militære spændinger mellem de to nabolande.

- Alt går nu tilbage til udgangspunktet før topmødet mellem nord og syd i 2018, står der videre i erklæringen.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, aftalte på topmødet i den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, for to år siden at lette spændingerne langs den demilitariserende zone (DMZ), der et fire kilometer bredt bælte mellem de to lande.

/ritzau/Reuters