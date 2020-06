Bunker så høje som bjerge med flyveblade er på vej mod Sydkorea, oplyser nordkoreansk statsmedie.

Nordkorea gør klar til at sende store mængder flyveblade over grænsen til Sydkorea.

I flyvebladene tager Nordkorea afstand fra nordkoreanske afhoppere og Sydkorea.

Det oplyser det statslige nyhedsbureau KCNA lørdag.

Flyvebladene er et modsvar, efter at nordkoreanske afhoppere angiveligt har sendt omkring 50.000 propaganda-flyveblade fra Sydkorea over grænsen til Nordkorea.

Styret i Nordkorea har krævet, at Sydkorea griber ind over for flyvebladene. I flyvebladene kritiseres den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Oprørte nordkoreanere "er aktivt i gang med at forberede flyveblade i stor skala", skriver KCNA. Ifølge det statslige nyhedsbureau er der bunker så høje som bjerge med flyveblade.

- Enhver aktion bør blive mødt med en passende reaktion, skriver KCNA.

Nordkorea sprængte tirsdag et forbindelseskontor i luften i grænsebyen Kaesong, hvor det tidligere har holdt møder med repræsentanter fra Sydkorea.

Ødelæggelsen af kontoret var en symbolsk handling, som kom efter flere dage med ophedet retorik mod Sydkorea.

/ritzau/Reuters