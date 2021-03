Det koster nu Malaysia de diplomatiske bånd til Nordkorea, at landet har udleveret en nordkoreaner til USA.

Nordkorea vil afbryde de diplomatiske forbindelser til Malaysia, efter at det sydøstasiatiske land har udleveret en nordkoreansk statsborger til USA i en sag om mulig hvidvask.

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau KCNA fredag ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Nordkorea advarer samtidig om, at USA kommer til at betale "en passende pris" for beslutningen i sidste uge. Her afviste Malaysias øverste domstol en appel fra den nordkoreanske forretningsmand, som anfægtede udleveringsanmodningen fra USA.

Nordkoreas udenrigsministerium oplyser, at "hvad angår den alvorlige situation, der hersker, vil de diplomatiske forbindelser med Malaysia blive fuldstændigt afbrudt".

I udtalelsen bliver forholdet mellem Nordkorea og USA samtidig beskrevet som "det mest fjendtlige på denne planet".

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Den nordkoreanske forretningsmand Mun Chol-myong, som var bosat i Malaysia, mistænkes for at have importeret forbudte luksusvarer fra Singapore til Nordkorea samt at have hvidvasket penge i strid med FN's sanktioner.

Det rapporterer Yonhap ifølge dpa.

Imens hævder Nordkorea, at Mun Chol-myong var involveret i "lovlige, eksterne handelsaktiviteter".

Torsdag bekræftede Nordkoreas viceudenrigsminister, Choe Son-hui, over for KCNA, at USA har forsøgt at række ud og skabe kontakt til Nordkorea, siden Joe Biden tiltrådte som ny præsident i USA.

Det nordkoreanske styre er dog ikke interesseret i dialog med amerikanerne, før administrationen i Washington D.C. indstiller sin fjendtlige politik over for Nordkorea.

Og derfor er der ikke blevet svaret på henvendelserne, forklarede Choe Son-hui over for KCNA ifølge nyhedsbureauet Reuters.

For tiden arbejder Joe Bidens administration ifølge eget udsagn på en grundlæggende gennemgang af sin politik over for Nordkorea.

/ritzau/