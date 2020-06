En fælles-koreansk kontorbygning nær grænsen mellem Syd-og Nordkorea er tirsdag blevet sprængt i luften.

Ifølge Sydkorea står brodernationen i Nord bag.

Det skriver flere internationale medier.

Ifølge officielle udmeldinger fra Sydkorea fandt sprængningen sted klokken 14.49 tirsdag eftermiddag lokal tid i den nordkoreanske grænseby Kaesong.

Det nordkoreanske regime har tidligere truet med at jævne bygningen med jorden, efter den sydkoreanske regering - ifølge Nordkorea - ikke har formået at stoppe spredning af propagandamateriale fra syd til nord.

Selvom den nordkoreanske leder Kim Jong-un og den sydkoreanske præsident Moon Jae-in i april 2018 underskrev en officiel hensigtserklæring om en fredsaftale, er der evige spændinger de to lande imellem.

Den koreanske halvø har siden 2. Verdenskrig været delt i to.

Helt præcis ved den 38. Breddegrad, hvor en demilitariseret zone udgør et fredsfyldt ingenmandsland.

Efter beskyldningerne, om at sydkoreanske aktivister har spredt propaganda over grænsen til nord, har Nordkorea strammet retorikken og truet med at genindsætte militæret i den neutrale zone.