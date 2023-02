Lyt til artiklen

Nordkorea gør, hvad de kan for at fremstå som et land med succes. Ikke mindst på det militære område forsøger landet at sende et signal om at have styr på sagerne.

Men i virkeligheden er landet ramt af flere kriser, og meget tyder på, at de bevæger sig på renden af en sand katastrofe.

En skrantende økonomi, oversvømmelser og voldsomme storme, er ved at sende landet ind i en »katastrofe i slow motion«.

Det skriver News.com.

Tænketanken North 38 udtalte i januar, at landet var på renden af en decideret hungersnød.

Flere medier taler om at hungersnøden kan risikere at ende lige så slemt som den hungersnød, der ramte landet i 1990'erne, hvor det anslås at over en milion mennesker mistede livet.

Alligevel vil Nordkorea ikke tage imod mad fra nabolandet Sydkorea, der ellers flere gange har tilbudt det.

Landets eneste avis har flere gange aktivt talt imod nødhjælp fra Sydkorea og sammenligner det at tage imod nødhjælp med »at spise giftigt slik«.

Samtidig med at befolkningen sulter, har Nordkorea affyret tre missiler i løbet af de sidste fem dage, der i følge regeringen »viste deres egenskab til at lave et dødeligt atom-modangreb mod fjendtlige styrker«.

Nordkoreas udenrigsministerium afviser kritik af sprængningerne, som de kalder »ekstremt unfair,« og påpeger at Sydkorea og USA også har udført militærøvelser i området.