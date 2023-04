Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når det kommunistiske diktatur Nordkorea kommunikerer et budskab ud til omverdenen, så er det sjældent en god ting. Men når Nordkorea på den anden side heller ikke giver lyd fra sig i en længere periode, så er det heller ikke gode nyheder.

Det er normalt sådan, at Sydkorea og Nordkorea to gange dagligt har telefonisk kontakt.

Der er tale om en form for rutineopkald mellem de to lande klokken 9 og 17.

Men ifølge det sydkoreanske nyhedsmedie Yonhap har der i dagevis været tavshed.

Nordkorea har på fjerdedagen mandag igen ikke besvaret kommunikationsforsøg fra Sydkorea, som det er rutinen. Det samme gælder kontaktforsøg gennem en militærhotline landene imellem.

Årsagen til den pludselig radiotavshed fra Nordkorea er ukendt.

Det sydkoreanske nyhedsmedie fremhæver dog, at det kan være en form for protest over landets fælles militærøvelse med USA eller en rapport om menneskerettigheder i Nordkorea, som Sydkorea for nylig har udgivet.

Det er heller ikke første gang, at Nordkorea i protest afholder sig fra al kommunikation med nabolandet. Det samme er sket i 2021 ad to omgange.

Bekymringen er, at radiotavsheden kan blive fulgt op med stærkere provokationer fra Nordkorea.