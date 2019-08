Fire gange inden for halvanden uge har nordkoreanerne tilsyneladende testet kortrækkende missiler.

Nordkorea har affyret to uidentificerede projektiler ud over Det Japanske Hav fra provinsen Syd-Hwanghae.

Det rapporterer det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap, der citerer kilder i Sydkoreas militær.

Hvis det viser sig at holde stik, vil det være fjerde gang inden for halvanden uge, at nordkoreanerne tester missiler.

Tidligt om morgenen den 25. juli affyrede Nordkorea to kortdistancemissiler fra Wonsan-området.

Seks dage senere - onsdag 31. juli - affyrede Nordkorea flere ballistiske missiler ud over Det Japanske Hav. Det samme skete dagen efter, hvor der igen blev affyret to kortdistancemissiler.

Prøveaffyringerne er ifølge flere iagttagere et forsøg på at presse USA og Sydkorea til at droppe deres planlagte fælles militærøvelser.

Men trods truslerne fra Nordkorea vil USA holde fast i en omfattende militærøvelse med Sydkorea på Den Koreanske Halvø i august.

Det fastslog en højtstående amerikansk forsvarskilde i sidste uge.

- Der er ingen justeringer eller ændringer i planen, som vi er klar over eller planlægger, sagde den amerikanske embedsmand, der udtalte sig på betingelse af anonymitet.

/ritzau/Reuters