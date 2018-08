USA lægger pres på Nordkorea ved at straffe tre selskaber, der ifølge USA har brudt sanktionerne mod landet.

Washington. USA indfører sanktioner mod russiske og kinesiske selskaber, som ifølge den amerikanske regering har brudt FN's sanktioner mod Nordkorea.

USA's finansministerium anklager det kinesiske selskab Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading og et tilknyttet selskab i Singapore for at have solgt alkohol og cigaretter til Nordkorea.

Det skal have været muligt ved hjælp af forfalskede dokumenter, siger ministeriet.

Importen betød, at Nordkorea kunne indkassere over en milliard dollar om året i "ulovlig" cigarethandel, mener de amerikanske myndigheder.

Også et russisk selskab, Profinet Pte., er kommet på den amerikanske regerings sorte liste.

Selskabet har solgt ydelser til nordkoreanske skibe i havne, herunder lastning og tankning, i tre havne på den russiske østkyst, oplyser det amerikanske finansministerium.

USA indfører også sanktioner mod Profinets generaldirektør, meddeler ministeriet.

Præsident Donald Trumps regering presser fortsat på for at få Nordkorea til at afvikle sit atomprogram.

Nordkorea har afholdt sig fra at foretage nye prøvesprængninger og rakettest, men med hensyn til afvikling af atomprogrammet har der ikke været synlige fremskridt at spore, efter Trump mødtes med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i Singapore i juni.

I stedet har Nordkorea krævet sanktionerne lempet til gengæld for de indrømmelser, landet allerede har gjort.

- Konsekvenserne for at overtræde disse sanktioner vil fortsat gælde, indtil vi får en endelig og fuldt verificeret atomafrustning i Nordkorea, siger USA's finansminister, Steven Mnuchin, i en udtalelse onsdag.

/ritzau/AP