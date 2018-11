Under overværelse af leder Kim Jong-un har Nordkorea med succes testet nyt våbensystem, skriver statsmedie.

Nordkorea har udviklet et nyt "højteknologisk taktisk våben". Og det nye militære isenkram virker.

Det meddeler det statslige medie KCNA fredag ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Hvilken type våben, der er tale om, oplyses ikke, men det er under overværelse af Nordkoreas leder, Kim Jong-un, blevet testet med succes, oplyser KCNA.

Ifølge Kim Jong-un er udviklingen af det "topmoderne" våben en "banebrydende ændring i styrkelsen af vort militærs kampevne".

- Det har til formål at beskytte vores territorium, siger han.

Det nye våbensystem har tilsyneladende været på tegnebrættet i adskillige år.

Kim Jong-un oplyser således, at hans far og Nordkoreas forhenværende leder, Kim Jong-il, personligt stod i spidsen for udviklingen af våbnet.

Kim Jong-il døde for cirka syv år siden i december 2011.

KCNA oplyser ikke, hvornår den angiveligt succesfulde afprøvning af våbnet fandt sted.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det første gang siden november 2017, at Kim Jong-un til offentlighedens kendskab overværer en våbentest.

For cirka et år siden overværede han ifølge den sydkoreanske regering personligt en prøveaffyring af et interkontinentalt ballistisk missil.

Siden er Nordkoreas forhold til omverdenen - især Sydkorea og USA - forbedret. Det skyldes primært, at Nordkorea har indstillet prøveaffyringer af missiler og atomvåbenforsøg.

I juni sidste år blev Kim Jong-un og USA's præsident, Donald Trump, på et historisk topmøde i Singapore enige om at arbejde frem mod at få renset Den Koreanske Halvø for atomvåben.

En plan for at opfylde den målsætning foreligger dog ikke.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-il, har desuden været på officielt besøg hos Kim Jong-un, som inden årets udgang ventes at gengælde det visit med et besøg i Seoul.

/ritzau/Reuters