Nordkorea står fast på, at den verdensomspændende coronavirus ikke har ramt en eneste borger i landet.

Det er dog ifølge flere eksperter og talrige rygter meget usandsynligt, at den dødelige pandemi ikke også har penetreret jerntæppet omkring det isolerede diktatur, som er nabo til både Kina og Sydkorea, hvor næsten 90.000 personer i alt har været smittet med coronavirussen.

Selvom ingen er testet positiv ifølge Nordkoreas leder, Kim Jong Un, har han nu beordret, at konstruktionen af et moderne hospital skal færdiggøres hurtigst muligt, skriver The Independent.

I en tale, som blev vist på statstv, gav Kim Jong Un udtryk for, at hospitalet er afgørende for at beskytte og forbedre folkets sundhed.

Byggeriet skulle angiveligt have været længe undervejs, men er nu blevet en topprioritet og skal færdiggøres før det regeringspartiets årsdag i oktober.

Han har af den grund indkaldt alt civil og militær arbejdskraft for at færdiggøre det 'hidtil usete mirakel' af et 'gigantisk projekt'.

Nordkorea er i national nødsituation på grund af coronavirus, men har fra begyndelsen benægtet, at landet har nogle smittetilfælde. Flere tusind er under observation for symptomer og 141 er testet negativ, lyder det fra officielle kanaler.

Rygter og rapporter fra blandt andet nabolandet Sydkorea peger dog på en anden sandhed.

Ifølge mediet Daily NK døde 180 nordkoreanske soldater allerede tilbage i januar og februar, hvor yderligere 1800 er smittet og 3700 karantæne. Andre medier vurderer tallene endnu højere.

Samtidig er over 40 procent af befolkningen i Nordkorea er kronisk underernærede og udsatte for coronavirus.

Landet har taget adskillige tiltag i brug for at mindske risikoen for smittespredning ligesom mange andre lande. Lukning af skoler, institutioner, grænser og flytrafik.

Nordkorea har dog samtidig et af verdens absolut værste sundhedsvæsener, som gør, at landet er utrolig dårligt rustet til at håndtere en pandemi, som presser europæiske hospitaler til grænsen.