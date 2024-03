Onsdag morgen lokal tid har Sydkorea igen opfanget affyringer fra Nordkorea, der udfører test af sit udstyr.

Onsdag har Nordkorea affyret flere krydsermissiler ud for landets kyst, melder Sydkoreas militær.

Affyringerne er de seneste i en række af test af våben, som er sket i Nordkorea den sidste måneds tid.

- Vores militær opfangede flere ukendte krydsermissiler over farvandet nordøst for Wonsan (by i Nordkorea, red.) omkring klokken 09 i dag, og sydkoreanske og amerikanske efterretningsmyndigheder er i gang med en detaljeret analyse, lyder det i en udtalelse fra myndighederne.

Her lyder det også, at Sydkorea har "styrket overvågningen og opmærksomheden og holder tæt øje med, om der kommer flere signaler og aktiviteter fra Nordkorea."

Tidligere denne uge meddelte Nordkorea, at det havde testet et nyt kontrolsystem til en raketkaster.

Nordkorea har den seneste tid også skruet op for test af andre våben - herunder har landet hævdet at have testet atomvåben under vandet og at have testet en ny generation af strategiske krydsermissiler, som det er i gang med at udvikle.

De har navnet Pulhwasal-3-31.

Forholdet mellem Nord- og Sydkorea er blevet værre og værre de seneste måneder. Begge sider har forkastet aftaler, der har til mål at mindske spændingerne, styrket grænsesikkerheden og lavet militære øvelser langs grænsen.

Tidligere på året sagde den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, at Sydkorea er hans lands "hovedfjende".

Særligt affyringerne af krydsermissiler har spredt mistanke om, at Nordkorea tester dem for at kunne sende dem videre til Rusland. Her kan de i så fald blive brugt i Ukraine. Dette er dog ikke blevet bekræftet.

Nordkorea og Rusland har de seneste måned styrket deres indbyrdes forhold.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, rejste i september til Rusland for at mødes med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Det skabte bekymringer i Vesten om, at de to lande var ved at indgå en våbenaftale.

/ritzau/AFP