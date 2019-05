Nordkorea vil fremover holde et "skarpt øje" med USA's handlinger, advarer landets udenrigsministerium.

USA's beslaglæggelse af et nordkoreansk skib bryder med en aftale, som den amerikanske præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, indgik under et topmøde 12. juni sidste år.

Det oplyser Nordkoreas udenrigsministerium, skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA.

USA skal straks returnere skibet, lyder advarslen fra ministeriet.

Trump-administrationen oplyste 9. maj, at USA havde beslaglagt et nordkoreansk fragtskib.

Ifølge amerikanske embedsmænd skal skibet være blevet anvendt til at transportere kul i strid med internationale sanktioner.

/ritzau/Reuters