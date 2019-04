Møde mellem Kim Jong-un og Vladimir Putin ventes at finde sted i russisk havneby nær Nordkorea.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, vil inden for kort tid rejse til Rusland, hvor han skal have samtaler med landets præsident, Vladimir Putin.

Det meddeler Nordkoreas nationale nyhedsbureau, KCNA, tirsdag lokal tid ifølge Reuters.

En dato for besøget fremgår ikke, men ifølge KCNA vil det finde sted inden for kort tid.

- Kim vil snart aflægge Rusland et besøg på invitation fra Putin. De vil have samtaler under besøget, meddeler KCNA.

Før påske oplyste det russiske præsidentkontor i Kreml, at Kim Jong-un ville besøge Rusland i "den sidste halvdel af april".

Det er endnu uvist, hvor i Rusland mødet mellem de to ledere skal holdes.

Men flere medier har nævnt havnebyen Vladivostok som en mulighed, fordi den ligger tæt på Nordkorea og Kina, som Putin skal besøge senere i april.

Ifølge nyhedsbureauet AFP vil mødet finde sted onsdag eller torsdag. Det bliver første gang, at de to statsledere træffer hinanden.

/ritzau/