Kim Jong-un vil invitere udenlandske eksperter til at overvære nedlukning af Nordkoreas atomtestcenter.

Seoul. Nordkorea vil allerede næste måned begynde at demontere sit anlæg for atomprøvesprængninger i den nordlige del af landet og desuden invitere udenlandske sikkerhedseksperter og journalister til at overvære nedlukningen.

Det sagde Nordkoreas leder, Kim Jong-un, på fredagens topmøde med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

Det oplyser en talsmand for Sydkoreas præsident søndag, skriver nyhedsbureauerne AFP og AP.

- Kim sagde under topmødet, at han vil gennemføre lukningen af atomtestcentret i maj, siger Moons talsmand.

Som endnu et tegn på de seneste ugers opblødning i forholdet mellem de to lande vil Nordkorea også begynde igen at stille urene, så de passer med den tidszone, der er gældende i Sydkorea.

I august 2015 blev urene i Nordkorea sat en halv time tilbage i forhold til den tidszone, der gælder i nabolandet.

/ritzau/